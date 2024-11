Urteil im Prozess um Entführung in Kiel erwartet

Kiel (dpa/lno) –

Im Landgericht Kiel steht der Prozess um die Entführung, Vergewaltigung und gefährliche Körperverletzung einer Frau vor dem Abschluss. Nach aktueller Planung soll heute (14.00 Uhr) das Urteil verkündet werden, wie ein Gerichtssprecher mitteilte.

Dem angeklagten Mann wird vorgeworfen, im September 2023 eine damals 29-Jährige in einem Hangar auf dem ehemaligen Gelände des Marinefliegergeschwaders 5 in Kiel festgehalten zu haben. Die Frau wurde damals von Spezialkräften der Polizei befreit. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann insgesamt elf Straftaten gegen zwei Frauen vor, die er zwischen Januar 2022 und September 2023 begangen haben soll. Seit dem 13. September 2023 sitzt der Angeklagte in Untersuchungshaft.

Beim Prozessauftakt hatte der Vertreter der Nebenklägerin beantragt, die Öffentlichkeit auszuschließen. In der Hauptverhandlung würden schwere Sexualdelikte behandelt. Ohnehin schon traumatisierte Opfer bräuchten Schutz. Das Gericht folgte der Argumentation, die Anklageschrift durfte nur in Teilen öffentlich verlesen werden, alle weiteren Verhandlungstage fanden unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.