Urteil im Mordprozess um Tod von Vierjährigem erwartet

Hannover (dpa) –

Im Mordprozess um den gewaltsamen Tod des vierjährigen Fabian wird an diesem Montag (11.00 Uhr) das Urteil im Landgericht Hannover erwartet. Die Mutter und ihr Lebensgefährte sollen den Jungen in Barsinghausen über Monate schwerst misshandelt und gequält haben. Die Staatsanwaltschaft beantragte eine Verurteilung wegen Mordes. Fabian habe ein kaum vorstellbares Martyrium erlitten, was in seinem Tod am 12. oder 13. Januar 2023 gipfelte, sagte die Vertreterin der Anklagebehörde. Die 29-jährige Polin und der 34 Jahre alte Deutsch-Pole hatten sich per Chat über die Misshandlungen ausgetauscht. Das Kind wurde unter anderem mit einem Fleischklopfer und einem Gürtel geschlagen und nackt in eine Abstellkammer gesperrt.