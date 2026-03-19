Urteil im Mordprozess um getötete Nachbarin erwartet

Hannover/Bad Münder (dpa/lni) –

Im Mordprozess um die Tötung einer Frau in Bad Münder wird heute (9.30 Uhr) das Urteil vor dem Landgericht Hannover erwartet. Angeklagt ist ein 59 Jahre alter Mann, dem die Staatsanwaltschaft Mord vorwirft. Er war ein Nachbar der Frau. Nach Gerichtsangaben kannten sich die beiden schon länger: Die Frau habe ihm in der Vergangenheit mehrfach Geld geliehen, hieß es.

Nach Anklage soll der Deutsche im Juli des vergangenen Jahres seine Nachbarin in deren Wohnung in Bad Münder am Deister im Landkreis Hameln-Pyrmont aufgesucht haben, um sie um mehr Geld zu bitten. Als sich die Frau mutmaßlich geweigert habe, ihm Bargeld zu überlassen, soll er massive Gewalt gegen sie ausgeübt und mehrfach auf sie eingestochen haben. Die Frau starb den Angaben zufolge an den Folgen der Verletzungen.

Frau lieh schon mehrfach Geld

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Angeklagte anschließend unter anderem mehr als 500 Euro Bargeld an sich nahm und den Tatort verließ. Sie wirft ihm Mord aus Habgier sowie zur Ermöglichung einer anderen Straftat vor. Zudem ist er wegen besonders schweren Raubes mit Todesfolge angeklagt.