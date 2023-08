Urteil im Mordprozess gegen 38-Jährige: Freispruch möglich

Hamburg (dpa/lno) –

Der Mordprozess gegen eine 38-Jährige könnte am Montag mit einem Freispruch zu Ende gehen. Das Landgericht Hamburg will am Vormittag (10.30 Uhr) sein Urteil in dem Verfahren sprechen. Der Kolumbianerin wurde von der Staatsanwaltschaft vorgeworfen, einen 69 Jahre alten Mann in dessen Wohnung in Hamburg aus Habgier gemeinsam mit einem Komplizen getötet zu haben.

Die Frau hatte der Verteidigung zufolge aber für die Tatzeit ein Alibi, ihre DNA war demzufolge wegen eines Vorstellungsgespräches einige Tage vor der Tat bereits in die Wohnung gekommen. Sowohl Verteidigung als auch Staatsanwaltschaft hatten in ihren Plädoyers einen Freispruch für die Angeklagte gefordert.