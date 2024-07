Urteil im Markenstreit um Worträtsel «Wordle» verschoben

Hamburg (dpa) –

Im Streit um die Markenrechte an dem beliebten Online-Spiel «Wordle» will das Landgericht Hamburg am 18. Juli ein Urteil verkünden. Eigentlich sollte die Entscheidung bereits am Donnerstag bekanntgegeben werden, doch die Kammer fasste lediglich einen sogenannten Aussetzungsbeschluss, ohne Gründe dafür zu nennen. In dem Streit geht es um eine Klage der «New York Times Company» gegen den Hamburger Rätselvertreiber Stefan Heine. Der US-Zeitungsverlag wirft Heine vor, sich die deutschen Markenrechte an «Wordle» nur gesichert zu haben, um die US-Konkurrenz vom deutschen Markt fernzuhalten.

«New York Times» unterliegt im ersten Anlauf vor Gericht

Heine und der US-Verlag hatten sich die Markenrechte am selben Tag, dem 1. Februar 2022, gesichert. Die «New York Times» sieht darin eine unzulässige «bösgläubige Markenanmeldung». Heine bestreitet den Vorwurf. Einen Antrag des US-Verlags auf Erlass einer einstweiligen Verfügung hatte das Landgericht Düsseldorf bereits am 1. März 2023 abgelehnt (Az.: 2a O 168/22).

Von Sudokus zu Wordle

Die US-Zeitung hatte vom Erfinder Josh Wardle alle Rechte an dem Buchstabenrätsel für 1,2 Millionen US-Dollar erworben. «Wordle» ist inzwischen ein weltweiter Erfolg und wird täglich von Millionen Menschen gespielt. Heine produziert nach eigenen Angaben seit 29 Jahren Rätsel für Zeitschriften und andere Medien. Bekannt wurde der 55-jährige Hamburger vor allem durch «Sudokus», die er 2005 nach Deutschland holte. Heine – oft als «Rätselkönig» bezeichnet – initiierte auch die deutsche Sudoku-Meisterschaft.