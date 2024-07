Urteil im Markenstreit um Worträtsel «Wordle» geplant

Im Streit um die Markenrechte an dem beliebten Online-Spiel «Wordle» will das Landgericht Hamburg das Urteil verkünden. (Archivfoto) Christoph Dernbach/dpa

Hamburg (dpa) –

Im Streit um die Markenrechte an dem beliebten Online-Spiel «Wordle» will das Landgericht Hamburg heute (11.00 Uhr) das Urteil verkünden. Es geht um eine Klage der «New York Times Company» gegen den Hamburger Rätselvertreiber Stefan Heine. Der US-Zeitungsverlag wirft Heine vor, sich die deutschen Markenrechte an «Wordle» nur gesichert zu haben, um die US-Konkurrenz vom deutschen Markt fernzuhalten. Heine bestreitet das.

Heine und der US-Verlag hatten sich die Markenrechte am selben Tag, dem 1. Februar 2022, gesichert. Deshalb besitzen sie die Rechte nun beide und dagegen klagt der US-Zeitungsverlag. Sollte das Gericht die Klage ablehnen, bliebe alles beim Alten.