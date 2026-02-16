Urteil gegen Tanztrainer wegen Missbrauchs erwartet

Kurz nach dem Start des ersten Verhandlungstages wurde die Öffentlichkeit aus dem Gerichtssaal verbannt. (Archivbild) Sina Schuldt/dpa

Bremen (dpa/lni) –

Im Prozess wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern gegen einen Tanztrainer soll voraussichtlich am Dienstag das Urteil gesprochen werden. Das teilte das Landgericht Bremen mit. Allerdings werde nur das Strafmaß öffentlich verkündet, die Begründung soll – so wie bislang der gesamte Prozess – hinter verschlossenen Türen erfolgen.

Kurz nach dem Start des ersten Verhandlungstages im Dezember 2025 war die Öffentlichkeit aus dem Gerichtssaal ausgeschlossen worden. Die Vorsitzende Richterin begründete die Entscheidung damit, dass die mutmaßlichen Opfer bei den Taten minderjährig gewesen und ihre Interessen dadurch schutzwürdig seien. Auch sei der Angeklagte bei den mutmaßlichen Taten teilweise selbst noch Heranwachsender gewesen.

Influencer berichtete auf Tiktok über Missbrauch

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten vor, während seiner Tätigkeit als Tanztrainer in einer Bremerhavener Tanzschule von 2009 bis 2022 an vier minderjährigen Jungen zum Teil schwere sexuelle Handlungen ausgeführt zu haben.

Der Fall sorgte auch deshalb für Aufsehen, weil eines der mutmaßlichen Opfer der Profitänzer und Tiktok-Star Avemoves ist, der aus Bremerhaven kommt. In einem Youtube-Video vom April 2025 berichtete er erstmals vom mutmaßlichen jahrelangen Missbrauch durch seinen deutschen Tanzlehrer.