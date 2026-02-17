Urteil gegen Tanztrainer wegen Missbrauchs erwartet

Kurz nach dem Start des ersten Verhandlungstages wurde die Öffentlichkeit aus dem Gerichtssaal verbannt. (Archivbild) Sina Schuldt/dpa

Bremen (dpa/lni) –

Im Prozess wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern gegen einen 35-jährigen Tanztrainer soll am Dienstag gegen 15.00 Uhr am Landgericht Bremen das Urteil gesprochen werden. Es werde nur das Strafmaß öffentlich verkündet, die Begründung soll hinter verschlossenen Türen erfolgen, sagte ein Sprecher.

Kurz nach Prozessstart im Dezember 2025 war die Öffentlichkeit unter anderem zum Schutz der zum Tatzeitpunkt minderjährigen mutmaßlichen Opfer ausgeschlossen worden. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten vor, während seiner Tätigkeit als Trainer in einer Bremerhavener Tanzschule von 2009 bis 2022 an vier minderjährigen Jungen zum Teil schwere sexuelle Handlungen ausgeführt zu haben.