Urteil gegen Physiotherapeuten wegen Missbrauch erwartet

Rostock (dpa/mv) –

Vor dem Rostocker Landgericht wird am Dienstag (12.00 Uhr) das Urteil gegen einen Physiotherapeuten erwartet, der sich über Jahre hinweg an Patientinnen vergangen haben soll. Der 45-Jährige hatte gleich zu Beginn des Prozesses Anfang September ein umfassendes Geständnis abgelegt.

Die Anklage legt ihm Vergewaltigung in fünf Fällen, sexuelle Übergriffe in elf Fällen und sexuelle Belästigung in zwei Fällen zur Last. Die Staatsanwaltschaft forderte eine Haftstrafe von viereinhalb Jahren. Die Verteidigung plädierte auf eine Freiheitsstrafe zwischen dreieinhalb und vier Jahren.

Die Taten in der Praxis in Elmenhorst-Lichtenhagen bei Rostock erstreckten sich laut Anklage auf den Zeitraum von März 2020 bis März 2025. Betroffen waren 17 Frauen im Alter von 15 bis 83 Jahren. Der Angeklagte hatte Schmerzensgeld in Höhe von 115.000 Euro gezahlt.