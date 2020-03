Urteil gegen mutmaßliches IS-Mitglied erwartet

Hamburg (dpa/lno) – Im Prozess gegen ein mutmaßliches Mitglied der Terrormiliz Islamischer Staat will das Hanseatische Oberlandesgericht heute das Urteil sprechen. Nach Überzeugung der Anklagebehörde hat sich der 29-Jährige der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland schuldig gemacht. Die Generalstaatsanwaltschaft forderte eine Freiheitsstrafe von vier Jahren. In das Urteil solle aber noch eine Strafe aus dem Jahr 2018 einbezogen werden, so dass der Angeklagte für insgesamt vier Jahre und drei Monate ins Gefängnis müsste.

Die Verteidigung forderte einen Freispruch. Sollte es dennoch zu einer Verurteilung kommen, dürfe die Freiheitsstrafe nicht höher als zwei Jahre und sechs Monate sein. Der Mann war im April 2019 in Hamburg-Bahrenfeld festgenommen worden.

Dem 29-jährigen Deutschen wird vorgeworfen, im November 2013 über die Türkei nach Syrien gereist zu sein und dort eine Kampfausbildung in einem Lager des IS absolviert zu haben. Im April 2014 kehrte er laut Anklage nach Deutschland zurück und übernahm in der folgenden Zeit eine Vermittlerrolle zwischen IS-Mitgliedern in Deutschland und Syrien.

Mitteilung der Bundesanwaltschaft zur Festnahme am 17.4.19