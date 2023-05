Urteil im Prozess gegen Ex-Grünen-Bezirkspolitiker Osterburg

Hamburg (dpa/lno) –

Im Untreue-Prozess gegen den früheren Grünen-Bezirkspolitiker Michael Osterburg wird am Mittwoch (13.00 Uhr) in Hamburg das Urteil gesprochen. Die Staatsanwaltschaft hat für den ehemaligen Fraktionschef im Bezirk Mitte zwei Jahre auf Bewährung und eine Geldauflage von 10.000 Euro gefordert. Der 55-Jährige hatte gestanden, sich zwischen 2015 und 2019 Privatausgaben in Höhe von mehr als 26.000 Euro zu Unrecht aus der Fraktionskasse erstatten lassen zu haben. Die Verteidigung hatte auf eine Geldstrafe oder eine Bewährungsstrafe von maximal einem Jahr plädiert.

Ursprünglich war Osterburg vor der Großen Strafkammer des Landgerichts in 121 Punkten wegen gewerbsmäßiger Untreue teils in Tateinheit mit Betrug und Urkundenfälschung angeklagt worden. Nach dem Geständnis hatte das Gericht die Verfahren auf Antrag der Staatsanwaltschaft in acht Punkten ganz und in weiteren Punkten teilweise eingestellt, was die Schadenssumme von ursprünglich fast 33.000 Euro um rund 7000 Euro reduzierte.

Die Fälle stammen aus der Zeit, als Osterburg und die frühere Grünen-Landesvorsitzende und heutige Justizsenatorin Anna Gallina (39) noch ein Paar waren. Die beiden haben eine gemeinsame Tochter und sind seit 2019 getrennt.

Indem er sich private Ausgaben wie Restaurantbesuche, Kinderbetreuungskosten, Reisen oder Anschaffungen von der Fraktion habe erstatten lassen, habe «der Angeklagte das Fraktionskonto schlicht leergeräumt», um sich «einen gewissen Luxus zu finanzieren», hatte die Staatsanwältin in ihrem Plädoyer gesagt. Zeitweise hätten deshalb die Gehälter von Fraktionsmitarbeitern nicht rechtzeitig gezahlt werden können.

Osterburg hatte zugegeben, falsche Bewirtungsbelege und gefälschte Belege über Kinderbetreuungskosten über die Fraktion abgerechnet zu haben, ebenso die Anschaffung von Geräten und Gegenständen für den Privatgebrauch. Eine falsch abgerechnete Urlaubsreise mit Gallina nach Malta hatte er schon zu Prozessbeginn gestanden. In seinem Schlusswort hatte er die Taten bedauert. Er habe im Laufe des Verfahrens viel gelernt, «was falsch gelaufen ist».

Der Fall war nach den Bezirkswahlen 2019 ins Rollen gekommen, als die neuen Bezirksfraktionsführung Unregelmäßigkeiten bei den Finanzen festgestellt und Osterburg schließlich angezeigt hatte. Nach mehr als zwei Jahren Ermittlungen hatte die Staatsanwaltschaft im Oktober 2022 Anklage erhoben.

Osterburg war nach der Wahl 2019 aus der Bezirkspolitik ausgestiegen und hat nach Angaben des Grünen-Landesverbands die Partei verlassen.