Urteil gegen Brandsatzwerfer erwartet

Lübeck (dpa/lno) –

Im Prozess gegen einen Mann, der einen Brandsatz in ein Wohnhaus geworfen hatte, will das Landgericht Lübeck heute (9.00 Uhr) sein Urteil sprechen. Dem heute 34 Jahre alten geständigen Angeklagten wird vorgeworfen, im Juli 2024 den Brandsatz in das Mehrfamilienhaus geworfen zu haben, in dem sich seine damals 15 Jahre alte Ex-Freundin und deren Bekannter aufhielten.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem drogenabhängigen Angeklagten versuchten Mord vor und hatte eine Haftstrafe von sechseinhalb Jahren beantragt. Die Verteidigung dagegen fordert, den Angeklagten wegen versuchter Brandstiftung mit gesundheitlichen Folgen zu vier Jahren und zwei Monaten Haft zu verurteilen und ihn in einer Entziehungsanstalt unterzubringen.