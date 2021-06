Ursache für Explosion in Hamburg-Barmbek geklärt

Ein Gebäude im Stadtteil Barmbek ist nach einer Explosion stark beschädigt. Foto: Daniel Reinhardt/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Knapp einen Monat nach der schweren Explosion in einem Wohn- und Gewerbegebäude in Hamburg-Barmbek ist die Ursache geklärt. «Bei allem, was wir wissen, gehen wir davon aus, dass der einzige Bewohner des Gebäudes in Selbstmordabsicht die Explosion auslöste», sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Zuvor hatte das «Hamburger Abendblatt» berichtet. Der 55 Jahre alte Mann war mit schweren Brandverletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden und wenige Stunden später gestorben. Der Mann dürfte auch der Mieter sein. «Davon gehen wir aus, auch wenn die Identifizierung noch nicht abgeschlossen ist», sagte der Polizeisprecher.

Das Gebäude ist weiter einsturzgefährdet. Mittlerweile werde es nicht mehr als Tatort beschlagnahmt. Die Mieter der zahlreichen Gewerbeflächen sollen bald die Gelegenheit bekommen, ihr Eigentum beziehungsweise das, was davon übrig ist, an sich zu nehmen.

Die Explosion in dem Gebäude war mit Gas ausgelöst worden. Als Zentrum konnte die Wohnung im ersten Stock lokalisiert werden. Dort hatten die Ermittler drei Propangasflaschen entdeckt. Aus ihnen war Gas in die Wohnung geleitet und zur Explosion gebracht worden. Wegen einstürzender Gebäudeteile war auch längere Zeit der Verkehr auf der angrenzenden U-Bahn-Strecke unterbrochen.

© dpa-infocom, dpa:210629-99-186092/2