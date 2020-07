Ursache für Arbeitsunfall von Glinde weiter unklar

Ein Rettungswagen ist mit eingeschaltetem Blaulicht im Einsatz. Foto: Boris Roessler/dpa/Archiv

Glinde (dpa/lno) – Die Ursache für den schweren Arbeitsunfall in Glinde im Kreis Stormarn, bei dem am Dienstag ein 26 Jahre alter Mann lebensgefährlich verletzt wurde, ist nach wie vor unklar. Fremdverschulden sei nach bisherigem Kenntnisstand ausgeschlossen, sagte eine Polizeisprecherin am Mittwoch. Der 26-Jährige war am Dienstag bei Arbeiten im Deckenbereich einer Lagerhalle mit seinem Oberkörper zwischen dem Geländer eines Hubwagen-Fahrerkorbs, der Steuerungseinheit und einem Betondachträger eingeklemmt worden.

Als Kollegen den Unfall bemerkt hätten, sei der 26-Jährige schon nicht mehr ansprechbar gewesen, sagte die Sprecherin. Der Mann wurde von der Feuerwehr befreit und reanimiert. Anschließend wurde er in eine Unfallklinik nach Hamburg gebracht. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zur Unfallursache dauern an.

Pressemitteilung der Polizei