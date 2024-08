Ursache des Dacheinsturzes in Ratzeburg weiter unklar

Ratzeburg (dpa/lno) –

Auch eine Woche nach dem Einsturz des Daches bei einem Supermarkt in Ratzeburg im Kreis Herzogtum Lauenburg ist die Ursache weiter unklar. Ein Gutachter werde am Mittwoch noch einmal das Gebäude von oben in Augenschein nehmen, teilte die Polizei mit. Dabei werde er von der Kriminalpolizei und der Feuerwehr unterstützt. Das Ergebnis der Begutachtung werde frühestens in einigen Wochen vorliegen.

Das Gebäude ist wegen Einsturzgefahr gesperrt. Auch in unmittelbarer Nähe besteht nach Polizeiangaben weiterhin akute Lebensgefahr. Deshalb sei das Gelände weiträumig abgesperrt und werde durch einen Sicherheitsdienst bewacht.

Lautes Knacken vor teilweisem Dacheinsturz

Das Dach war am Dienstagnachmittag vor einer Woche teilweise eingestürzt. Zwölf Menschen wurden dabei leicht verletzt. Unter den Trümmern wurde niemand gefunden, weil alle rechtzeitig das Gebäude verlassen konnten. Zeugen zufolge deutete sich der Einsturz des Daches am Dienstagnachmittag durch lautes Knacken an. Kunden und Mitarbeiter seien daraufhin aufgefordert worden, das Gebäude sofort zu verlassen.