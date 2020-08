Urlauber können Corona-Test selbst buchen

Hannover (dpa/lni) – Reiserückkehrer können in Niedersachsen ab Freitagnachmittag selbst einen Corona-Test buchen. Das gab die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen (KVN) bekannt. «Das heißt, wenn man als Reiserückkehrer auf einen Test zurückgreifen möchte, kann man sich online bei der KVN in das entsprechende Testzentrum einbuchen», sagte der Sprecher des Gesundheitsministeriums, Oliver Grimm, in Hannover. Zuvor lief das über die Hausärzte.

«Die Termine werden in einem Zeitrahmen von 72 Stunden vergeben – danach verfällt ohnehin der Anspruch für Rückkehrer aus dem Ausland auf einen kostenlosen Test», so die KVN. Auch für mehrere Personen, etwa eine ganze Familie, können Termine gebucht werden.

Wie bereits am Flughafen in Hannover erhielten die Betroffenen dann entweder direkt beim Test oder später per E-Mail einen Zugangscode zur jeweiligen Webseite des Labors, erklärte Grimm. Mit diesem Zugangscode könnten die getesteten Personen ihr Ergebnis herunterladen und als PDF ausdrucken. Grundsätzlich stehe auch immer der Weg zum Hausarzt offen, um dort einen Test zu beantragen, sagte Grimm.