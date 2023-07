Urlauber genießen Strandwetter an Nord- und Ostsee

Urlaubsgäste geniessen den Sommer am Ostseestrand in Grömitz. Markus Scholz/dpa

Hamburg/Kiel/Schwerin (dpa) –

Urlauber haben mit dem Beginn der Sommerferien in zahlreichen Bundesländern das sonnige Wetter an Nord- und Ostsee genossen. «Die Strände sind gut gefüllt, aber nicht zu überlaufen», berichtete ein dpa-Fotograf aus Grömitz an der Ostsee. Bei hochsommerlichen Temperaturen um die 30 Grad suchten viele Menschen die Abkühlung im Wasser. Trotz der Hitze wehte auch ein angenehmer Wind. Am Abend sollte es sich zuziehen und stürmischer werden. Auf den Autobahnen Richtung Nord- und Ostsee hatten sich am Samstagmorgen zahlreiche Staus gebildet. Besonders vor dem Hamburger Elbtunnel stauten sich wie jedes Jahr die Fahrzeuge.