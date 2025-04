Urlauber entspannen an Ostertagen auf Norderney

Norderney (dpa/lni) –

Trotz vieler Wolken und Temperaturen um zehn Grad genießen viele Urlauberinnen und Urlauber die Ostertage am Strand der ostfriesischen Insel Norderney. «Vereinzelt blinzelte heute sogar die Sonne durch», sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Der Wind an der Küste sei schwach bis mäßig.

Zu Ostern stehen auf der Insel traditionell viele Termine an – wie etwa das Osterfeuer an Karfreitag oder das Eiertrullern, ein ostfriesischer Osterbrauch, am Ostersonntag. Dafür erwartet der DWD ein nahezu ähnliches Wetterbild: Bei etwa elf Grad könne die Sonne ebenfalls gelegentlich hervorlugen.

Wie die Nachfrage zu Ostern ist

Die Auslastung der Unterkünfte auf der Insel sei gut und vergleichbar mit der Nachfrage im Vorjahr zu Ostern, teilte ein Sprecher des Staatsbades auf Anfrage mit. Genaue Gästezahlen lagen zunächst nicht vor. Die Tendenz sei «auf jeden Fall positiv», sagte der Sprecher.

Ostern markiert auf den ostfriesischen Inseln und an der Nordseeküste klassischerweise den Start der Urlaubssaison. Küste und Inseln haben sich dafür in den vergangenen Wochen schon rausgeputzt. Auf Norderney etwa stehen die ersten Strandkörbe bereits am Weststrand, an der Kaiserwiese und am Nordstrand. Bis Ostermontag gibt es einen Strandkorb-Frühbucherrabatt.