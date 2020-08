Urlauber aus Meer geborgen: Wiederbelebung scheitert

Das Blaulicht auf einem Fahrzeug der Polizei leuchtet in der Dunkelheit. Foto: Monika Skolimowska/zb/dpa

Norderney/Juist (dpa/lni) – Ein leblos im Wasser vor Norderney treibender Mann konnte nicht wiederbelebt werden. Zur genauen Todesursache des 44 Jahre alten Urlaubers machte die Polizei am Dienstag keine Angaben. Die Ermittlungen dauerten an. Hinweise auf ein Fremdverschulden lagen demnach zunächst aber nicht vor. Strandbesucher hatten den Mann aus Hessen bemerkt, aus dem Wasser gezogen und die Rettungskräfte alarmiert. Der Notarzt konnte am Montag nur noch den Tod feststellen.

Auf Juist konnten am Dienstag dagegen vier Urlauber aus dem Wasser gerettet werden. Sie waren der Polizei zufolge mit einer Welle in die Nordsee getragen und durch die Strömung abgetrieben worden. Andere Badegäste und die Rettungsschwimmer seien durch Hilferufe auf sie aufmerksam geworden. Drei der Abgetriebenen seien an den Strand gebracht und vermutlich leicht verletzt mit einem Rettungshubschrauber in Kliniken aufs Festland geflogen worden. Eine vierte Person hatte sich demnach eigenständig gerettet und blieb unverletzt.

