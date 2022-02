Unzureichende Kühlung: 480 Kilo Lebensmittel vernichtet

Jagel (dpa/lno) – Die Polizei hat auf der A7 bei Jagel (Kreis Schleswig-Flensburg) einen Transporter aus dem Verkehr gezogen, der knapp eine halbe Tonne unzureichend gekühlter Lebensmittel an Bord hatte. Bei der Kontrolle am Dienstag sei den Beamten die zu hohe Temperatur in dem Fahrzeug aufgefallen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Ein hinzugezogener Tierarzt des Kreises stellte fest, dass lediglich minus 5,4 Grad vorherrschten. Die Dönerspieße hatten eine Außentemperatur von Minus 1,8 Grad anstelle der vorgeschriebenen minus 18 Grad. In dem Fahrzeug, das Imbissläden im nördlichen Schleswig-Holstein beliefern sollte, befanden sich neben den Dönerspießen Pommes, Hähnchenstreifen, Falafel und Chicken-Nuggets. Die insgesamt 480 Kilogramm Lebensmittel wurden vernichtet. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

© dpa-infocom, dpa:220223-99-250371/2

Pressemitteilung der Polizei