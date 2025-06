Unwettergefahr – Gewitter und Starkregen im Norden

Schleswig-Holstein/Hamburg (dpa) –

Nach einem teils freundlichen Tagesbeginn am Donnerstag ziehen im Laufe des Vormittags dichte Wolken auf. Es kommt zu Schauern und Gewittern, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Dabei sind demnach stellenweise Starkregen und Sturmböen möglich. Die Temperaturen liegen zwischen 21 Grad an den Küsten und 26 Grad im Landesinneren. Der Wind frischt laut DWD besonders an der Nordsee auf, bei den Gewittern kann es sogar zu Sturmböen kommen.

In der Nacht zu Freitag bleibt es weiterhin bewölkt, es sind einzelne Schauer möglich. An der Nordsee gibt es Regen, die Tiefsttemperaturen liegen bei 16 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig, an den Küsten frisch.

Am Freitag bleibt es zunächst stark bewölkt und regnerisch. Im Verlauf des Tages lockert die Bewölkung auf, es bleibt überwiegend trocken. Die Höchstwerte liegen bei 19 Grad auf den Inseln bis 22 Grad zwischen Lübeck und Hamburg. Der Wind weht schwach bis mäßig, an den Küsten zeitweise stark und böig.

Auch die Nacht zu Samstag bleibt bewölkt und stellenweise regnerisch. Die Tiefsttemperaturen liegen bei 16 bis 12 Grad bei schwachem bis mäßigem, an den Küsten teils frischem Wind. Der Samstag beginnt überwiegend bewölkt, es sind kleinere Schauer möglich. Die Temperaturen steigen auf 20 bis 25 Grad bei mäßigem bis frischem Wind.