Unwettergefahr ab der Nacht: Wo wieder glatte Straßen drohen

Osnabrück (dpa/lni) –

Autofahrer und andere Verkehrsteilnehmer sollten sich auch in der kommenden Nacht und am Samstag auf gefährlich glatte Straßen einstellen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet für bestimmte Teile Niedersachsens erneut spiegelglatte Straßenverhältnisse durch Eisregen – der auch unwetterartig sein kann.

Grund sei ein Niederschlagsgebiet, das von Südwesten kommend aus NRW und den Niederlanden nach Niedersachsen reinziehe, sagte ein DWD-Meteorologe. «Dort kann es wieder zu Regen kommen, der auf gefrorenem Boden gefriert – also Eisregen.» Ab etwa 2.00 Uhr an in der Nacht zum Samstag könne der Regen einsetzen und bis zum Vormittag andauern.

Wo Glatteisgefahr durch Eisregen besteht

Von Eisregen betroffen seien in den frühen Morgenstunden voraussichtlich unter anderem die Grafschaft Bentheim und das Oldenburger Münsterland, sagte der Meteorologe. «In diesem Gebiet ist die Wahrscheinlichkeit am höchsten, dass noch einmal eine Unwetterlage auftritt. Da muss man sehr aufpassen.»

Der Deutsche Wetterdienst gab am Freitagmittag entsprechende Vorabinformationen für eine Unwettergefahr durch Glatteis im Zeitraum zwischen Samstag 0.00 Uhr und 12.00 Uhr heraus. Sie gelten für die Kreisgebiete oder Teile der Kreise:

Landkreis Emsland

Landkreis Grafschaft Bentheim

Landkreis und Stadt Osnabrück

Landkreis Vechta

Wo Schnee erwartet wird

Weiter nördlich Richtung Ostfriesland, im Bremer Raum bis zur Weser soll der Niederschlag am Vormittag ankommen und als Schnee fallen. Zwischen einem und drei Zentimeter Neuschnee sind der Vorhersage zufolge möglich. In diesen Regionen könne der neue Schnee ebenfalls für glatte, winterliche Straßenverhältnisse sorgen, sagte der DWD-Meteorologe. In der Osthälfte Niedersachsens soll es am Samstag dagegen trocken bleiben.