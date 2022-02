Unwetter: Spielabsage des Hamburger Fußball-Verbands

Ein Fußball liegt auf dem Spielfeld. Foto: picture alliance/dpa/Symbolbild

Hamburg (dpa/lno) – Die Hamburger Amateur-Fußballer haben von Freitag bis Sonntag spielfrei. Grund für die Absage aller Spiele durch den Hamburger Fußball-Verband (HFV) ist aber nicht die gegenwärtige Corona-Situation, sondern die Wetterlage. Das teilte der HFV am Donnerstag mit. Nicht betroffen sind allerdings Partien des Norddeutschen Fußball-Verbandes und des DFB.

Die Sportanlagen in der Hansestadt sind von den zuständigen Bezirksämtern gesperrt worden. «Die Sturmtiefs Xandra und Ylenia haben zu zahlreichen Sturmschäden auf den bezirklichen Sportanlagen geführt. Da sich die Wetterlage in der Nacht von Freitag zu Samstag nochmals verschlechtern soll, schließen die Bezirksämter in Absprache mit dem Hamburger Fußball-Verband alle staatlichen Sportanlagen», hieß es in einer gemeinsamen Mitteilung.

© dpa-infocom, dpa:220217-99-179256/2

Mitteilung Hamburger Fußballverband