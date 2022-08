Unwetter sorgt für überflutete Straßen und Keller

Pinneberg (dpa/lno) –

Durch starken Regen sind in Pinneberg am Freitagvormittag zahlreiche Straßen, Keller und Tiefgaragen voller Wasser gelaufen. Ab etwa 11.00 Uhr löste die Feuerwehr Pinneberg Vollalarm aus, um die vielen Einsätze bei dem Unwetter zu bewältigen, wie ein Feuerwehr-Sprecher mitteilte. Auch Feuerwehren aus umliegenden Gemeinden mussten den Angaben zufolge bei den 130 betroffenen Kellern und Straßenzügen zu Hilfe kommen.

Am Nachmittag hatte sich die Lage wieder beruhigt, sodass nach Angaben der Feuerwehr alle Einsätze abgeschlossen werden konnten. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte jedoch am Nachmittag vor erneuten Unwettern in ganz Norddeutschland.