Unwetter legt mehrere Bahnstrecken in Niedersachsen lahm

Zwei Reisegäste warten an einem Bahnhof am Gleis. Arne Dedert/dpa/Symbolbild

Göttingen/Braunschweig (dpa/lni) –

Durch das Unwetter in der Nacht zu Freitag sind in Niedersachsen am Freitagmorgen mehrere Bahnstrecken nicht regulär befahrbar. Wie die Deutsche Bahn am Freitag mitteilte, ist unter anderem die Strecke zwischen Braunschweig und Hildesheim gesperrt. Züge in der Region werden umgeleitet und es kann zu Verspätungen kommen. Auch die Strecke zwischen Göttingen und Kassel ist derzeit nicht befahrbar. Wann die Strecken wieder normal befahrbar sein werden, ist nach Angaben der Sprecherin noch nicht absehbar.