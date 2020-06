Unwetter im Hamburger Süden: Baugrube und Keller laufen voll

Hamburg (dpa/lno) – Wegen eines Unwetters im Hamburger Süden ist die Feuerwehr am Donnerstagabend zu diversen Einsätzen ausgerückt. «Wir haben aktuell 68 wetterbedingte Einsätze», berichtete ein Sprecher nach dem Starkregen vor allem im Stadtteil Harburg, Ortsteil Neugraben-Fischbek. Besonders gefährlich für die Kräfte war der Einsatz auf einer Baustelle, wo eine Baugrube mit Wasser vollief und der Stromkasten von den Wassermassen weggerissen wurde. Dazu liefen Keller voll und Unterführungen wurden unterspült. Das Unwetter war lokal begrenzt, die Lage im Hamburger Süden beruhigte sich im Laufe des Abends wieder.

Zuvor hatte die Hamburger Feuerwehr nach einem Schuppenbrand ein Übergreifen auf ein Reetdachhaus im Stadtteil Neuengamme verhindert. Ein Treibhaus und ein Schuppen mit einem abgestellten Pkw waren in Flammen aufgegangen, wie die Feuerwehr berichtete. Nur dem schnellen Einsatz der 45 Einsatzkräfte sei es zu verdanken, dass das reetgedeckte Gebäude in letzter Minute gerettet wurde. Die Wasserversorgung bereitete den Einsatzkräften in der Anfangsphase Schwierigkeiten, so dass etliche Schlauchlängen verlegt werden mussten, um ausreichend Löschwasser zur Verfügung zu haben. Im Anschluss wurde die Brandursachenermittlung der Polizei übergeben.

PM