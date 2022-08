Unwetter im fordert zahlreiche Feuerwehr-Einsätze

Aurich (dpa/lni) –

Im Landkreis Aurich hat ein Unwetter für etwa 20 Einsätze der Feuerwehr gesorgt. Gleich zwei Mal seien Blitze in Häuser eingeschlagen, hieß es in einer Mitteilung der Feuerwehr vom frühen Dienstag. In Südbrookmerland ist ein Einfamilienhaus betroffen gewesen, das Schaden am Dach nahm und im Inneren verrauchte. In Großheide erwischte der Blitz ein Landhaus, in dessen Inneren ebenfalls Spuren des Einschlags sichtbar wurden. Feuer entstand beide Male aber nicht. Personen wurden ebenfalls nicht verletzt.

Außerdem kam nach dem Unwetter am Montag zu Überschwemmungen. In Großefehn drang den Angaben nach Wasser in ein Betriebsgebäude ein. Hier wurden, genauso wie in Riepe und Georgsheil, auch Straßen teilweise überflutet. Vereinzelt entwurzelten Bäume und lagen auf den Straßen, unter anderem in Wiesmoor und Großefehn. In Südbrookmerland landete ein Baum auf einem Haus. Angaben zu den entstandenen Sachschäden gab es zunächst keine.