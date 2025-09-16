Unwetter bremst Start der Dithmarscher Kohltage

Brunsbüttel (dpa/lno) –

Das Wetter hat den Auftakt der traditionellen Dithmarscher Kohltage verhindert. «Aufgrund der aktuellen Unwetterlage muss der für heute geplante Kohlanschnitt leider ausfallen», teilten die Veranstalter am Vormittag mit. Die Auftaktveranstaltung in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) soll nun am Mittwoch nachgeholt werden.

Dithmarschen gilt nach Angaben der Veranstalter als das größte geschlossene Kohlanbaugebiet Europas. Auf mehr als 3.000 Hektar Anbaufläche wachsen jährlich etwa 90 Millionen Kohlköpfe. Die Kohltage werden seit 1986 gefeiert.