Unverständnis über strenge Kontaktregel für Kinder

Hannover (dpa/lni) – Die Corona-Kontaktregeln sehen in Niedersachsen nur für Kinder bis drei Jahre eine Ausnahme vor – bei mehreren Sozialpolitikerinnen im Landtag stößt das auf Unverständnis. «Ich als Mutter wüsste wirklich nicht, wie ich mit so einer Verordnung umgehe», sagte die Grünen-Abgeordnete Meta Janssen-Kucz am Donnerstag im Ausschuss für Soziales und Gesundheit.

Ähnlich äußerte sich Gudrun Pieper von der CDU. «Was mache ich denn als Mutter, wenn ich ein Kind von zwei Jahren habe und ein Kind von vier Jahren, und ich kann es nirgendwo anders unterbringen. Lasse ich das vierjährige Kind draußen stehen oder wie soll das gehandhabt werden?», fragte sie. Auch Susanne Schütz von der FDP erinnerte, dass Vierjährige «sich nicht selbstständig auf dem Spielplatz verabreden».

Für die Landesregierung antwortete der Leiter des Corona-Krisenstabs, Heiger Scholz, dass die Verordnung in diesem Punkt klar sei. Für Vierjährige gilt die Ausnahme somit nicht, auch nicht, wenn es sich um Geschwisterkinder handelt. Im Zweifel bedeute das eine Härte im Alltag. «Das ist dann einfach so», sagte Scholz.

Ursprünglich wollte die Landesregierung gemäß dem Bund-Länder-Beschluss überhaupt keine Ausnahmen bei den Kontaktregeln zulassen. Noch am Tag des Inkrafttretens am 10. Januar lockerte die Regierung aus SPD und CDU die Vorgabe dann doch. Demnach dürfen Kinder bis drei Jahre bei Kontakten eines Elternteils dabei sein. Eine Mutter mit Baby darf also die Großeltern besuchen oder mit einer anderen Mutter mit Baby spazieren gehen. Die Ausnahme gilt aber immer nur für ein Elternteil und nicht pro Kind.

