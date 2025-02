Unverhofft im Bundestag: Hamburger Linke Özdemir holt Mandat

Hamburg (dpa) –

Auch für sie selbst völlig überraschend hat die Linken-Spitzenkandidatin für die Hamburger Bürgerschaftswahl, Cansu Özdemir, ein Bundestagsmandat gewonnen. «Da konnte niemand mit rechnen», sagte sie am Tag nach der Wahl, bei der sie über Platz zwei auf der Landesliste in den Bundestag einzog – ebenso wie Linken-Spitzenkandidat Jan van Aken.

«Als ich für Platz 2 unserer Landesliste kandidiert habe, schien ein solches Ergebnis außerhalb des Möglichen – in dieser Annahme habe ich das guten Gewissens gemacht, um Jan van Aken als Spitzenkandidaten zu unterstützen», sagte Özdemir.

Zur Bürgerschaftswahl tritt sie weiterhin mit Heike Sudmann als Spitzenkandidatinnen-Duo an. Wie sie dann mit möglicherweise zwei Mandaten umgehen will, sei noch nicht entscheiden. «Jetzt freue ich mich über die neue Stärke der Linken im Bundestag – muss das für mich aber erst mal verarbeiten und diese Situation vor allem auch privat mit meiner Familie klären.»

Zunächst starte sie aber in Hamburg «mit aller Kraft durch in die letzte Wahlkampf-Woche – mit dem Rückenwind dieses großartigen Ergebnisses und an der Seite von Heike Sudmann als Spitzenkandidatin», sagte Özdemir. Die Hamburgische Bürgerschaft wird am kommenden Sonntag gewählt.