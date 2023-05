Untreue-Prozess: Osterburg legt weitgehendes Geständnis ab

Hamburg (dpa/lno) –

Im Untreue-Prozess gegen den früheren Bezirksfraktionschef der Grünen in Hamburg-Mitte hat der Angeklagte Michael Osterburg ein weitgehendes Geständnis abgelegt. Lediglich die Anschaffung einiger in der Anklage genannter technischer Geräte habe er zu Recht über die Fraktion abgerechnet, hieß es am Mittwoch in der vom Verteidiger verlesenen Einlassung Osterburgs. Unter anderem nannte er MacBook-Computer und einen Drucker, aber auch Kleingeräte wie einen Milchaufschäumer und einen Wasserkocher, die er für die Fraktion angeschafft habe.

Osterburg ist der gewerbsmäßigen Untreue in 121 Fällen angeklagt, teils in Tateinheit mit Betrug und Urkundenfälschung. Knapp 33.000 Euro hat er sich laut Anklage aus der Fraktionskasse zu Unrecht für private Ausgaben erstatten lassen.