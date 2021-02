Unterwegs zum veganen Fisch-Ersatz: Frosta berichtet

Der Schriftzug im Empfangsgebäude des Tiefkühlkost-Herstellers FRoSTA AG in Bremerhaven (Bremen) ist zu sehen. Foto: picture alliance / dpa/Archivbild

Bremerhaven (dpa/lni) – Der Tiefkühlkosthersteller Frosta AG berichtet heute über das Geschäft im abgelaufenen Jahr. 2019 hatte das Unternehmen in Bremerhaven 523 Millionen Euro Umsatz gemacht und einen Jahresüberschuss von 12,6 Millionen Euro erzielt. Ein laufendes Projekt ist die Umstellung der Produkte von Plastik- auf Pappverpackungen. Auch sollten 2020 vegane Ersatzprodukte für Backfisch oder Fischstäbchen erstmals ausgeliefert werden. Hergestellt werden sie aus Gemüse. Frosta produziert in vier Werken in Deutschland und Polen. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 1800 Menschen.

