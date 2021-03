Untersuchung: Windenergie auch in Wäldern «behutsam» nutzbar

Olaf Lies (SPD) spricht im niedersächsischen Landtag. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Hannover (dpa/lni) – Die vorsichtige Nutzung von Windkraft auch in Waldgebieten könnte laut einer Branchenuntersuchung den nötigen Zubau an Anlagen im wichtigsten Erzeugerland Niedersachsen umweltgerecht ergänzen. Dieses Bild zeichnet eine Analyse, die der Landesverband Erneuerbare Energien Niedersachsen-Bremen (LEE) am Montag an Umwelt- und Energieminister Olaf Lies (SPD) übergab. «Wir haben das Potenzial, Klimaschutz voranzutreiben», sagte LEE-Chefin Bärbel Heidebroek. Sie stellte klar, dass es in der Regel um Flächen etwa in Nutzforsten gehen, keinesfalls um Mischwald oder gar Schutzgebiete.

Lies gab sich grundsätzlich offen dafür. «Wald und Wind» müssten keine Konkurrenz, sondern könnten eine gegenseitige Ergänzung beim Klimaschutz sein. Natürlich müsse man jedoch darauf achten, dass Natur- und Artenschutzregeln weiterhin berücksichtigt werden.

Seit längerem herrscht ein Zielkonflikt zwischen dem klimapolitisch erforderlichen Ausbau mit neuen und dem Ersatz alter Windräder auf der einen Seite sowie Bedenken von Natur- und Landschaftsschützern auf der anderen Seite. Heidebroek sagte zum Umfang des Ausbaus in Niedersachsen, dem Bundesland mit der größten installierten Kapazität: «Wir brauchen mindestens 2,1 Prozent der Landesfläche ab 2030 für die Windenergie, um die Klimaschutzziele zu schaffen.»

Besonders umstritten ist die Errichtung großer Windräder in Wäldern. In der Analyse des Branchendienstleisters Nefino heißt es, dass dort – ohne Einschluss von Schutzgebieten – bis zu 3,7 Prozent der Fläche «behutsam» nutzbar wären, wenn Wohnsiedlungen mindestens 800 Meter und einzelne Häuser mindestens 500 Meter entfernt sind. Damit ließe sich die landesweite Fläche auf 2,4 bis 2,5 Prozent erhöhen.

