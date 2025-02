Unterstützung für Norderstedts Streben nach Hochschule

Norderstedt (dpa/lno) –

Der Wunsch von Norderstedts Oberbürgermeisterin Katrin Schmieder (Grüne) nach einem Hochschulstandort in der Stadt findet Unterstützung. Der CDU Landtagsabgeordnete Patrick Pender sagte, er begrüße, dass Schmieder sich des Themas annehmen möchte. Er selbst habe es bereits mit seiner Landtagskandidatur im Jahr 2021 auf den Tisch gebracht. «Als junger Abgeordneter und als ein dualer Student weiß ich, dass die Fachhochschullandschaft in Schleswig-Holstein viel Potenzial bietet.»

Der digitale Studien- und Ausbildungsmarkt sei unterrepräsentiert, so Pender. Gerade in diesem Bereich brillierten Unternehmen in Norderstedt, etwa die Stadtwerke. Nach Ansicht des Abgeordneten könnte sich eine Fachhochschule mit Digitalkompetenz in Norderstedt ansiedeln.

Schmieder hatte gesagt, Norderstedt brauche so etwas wie eine Wirtschaftsakademie oder einen Standort einer technischen Hochschule. Dabei verwies sie auf große Unternehmen in der Stadt, die innovativ seien und Forschung betrieben.

Dass der Aufbau eines Fachhochschulstandortes auch scheitern kann, erlebt gerade Neumünster. Dort hatte die Fachhochschule Kiel 2022 den Studiengang Pflege eröffnet. In Anbindung an das Friedrich-Ebert-Krankenhaus sollte ein Fachbereich Gesundheit mit mehreren Studienangeboten eingerichtet werden. Daraus wird aber nichts.