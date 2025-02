Unterrichtsausfall nach Brand in Grundschule

Schmalfeld (dpa/lno) –

Nach dem Brand am Dach einer Grundschule in Schmalfeld (Kreis Segeberg) fällt dort der Unterricht zunächst aus. Ein Anrufer berichtete, dass am Dienstagabend Flammen aus dem Dachbereich schlugen, teilte die Feuerwehr mit. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannte es unter dem Vordach des Gebäudes.

Ebenso hatte sich das Feuer bereits auf den Dachbereich des Vordaches ausgebreitet. Das Feuer konnte den Angaben nach schnell unter Kontrolle gebracht werden. Mit Hilfe eines ausfahrbaren Mastes wurde das Dach in großen Teilen geöffnet und anschließend weitere Glutnester gelöscht.

Die Feuerwehr war mit rund 80 Einsatzkräften vor Ort. Verletzt wurde durch das Feuer niemand. Der Polizei zufolge war das Feuer vermutlich im Bereich der Mülltonnen am Seiteneingang der Schule ausgebrochen. Die Flammen griffen dann auf das Vordach über und beschädigten auch mehrere Fenster. Ein Übergreifen auf das Gebäude konnte verhindert werden.

Durch das Feuer entstand nach vorläufigen Angaben ein Schaden von knapp 70.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und kann Brandstiftung als Ursache des Feuers nicht ausschließen.