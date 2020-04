Unterricht für Schüler der Abschlussklassen startet

Blick in einen Klassenraum, während einer Pürfungssituation. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/ZB

Hamburg (dpa/lno) – Für Schüler der Abschlussklassen hat am Montag in Hamburg die Schule wieder begonnen. Laut Schulbehörde geht es jedoch nicht um regulären Unterricht, sondern um die Vorbereitung auf die Prüfungen, Treffen von Tutorengruppen und letzte Absprachen für den Prüfungsablauf. Neben dem Abitur stehen auch der erste und der mittlere Schulabschluss an. Insgesamt sind rund 17 000 Schüler der Klassen 9 und 10 sowie gut 3600 Abiturienten an staatlichen und privaten Stadtteilschulen sowie 6900 Zehntklässler und 5800 Abiturienten an Gymnasien betroffen.

Darüber hinaus stellen die Stadtteilschulen und Gymnasien weiterhin Räume für diejenigen Prüflinge zur Verfügung, die zuhause kein angemessenes Lernumfeld haben, sagte ein Sprecher der Schulbehörde. In einzelnen Schulen sind das bis zu 30 Prüflinge, die dieses Angebot wahrnehmen. Neu ist seit Montag, dass anwesende Lehrkräfte diesen Schülern auch Beratung und Unterstützung zukommen lassen können.

Ansonsten bereiten die Schulen in dieser Woche erste Unterrichts-Präsenzveranstaltungen für die 4. Klassen der Grundschulen, die Klassenstufen 6 und 11 der Gymnasien sowie die Klassenstufe 12 der Stadtteilschulen vor, die am 4. Mai wieder in die Schule gehen dürfen. Die Abiturprüfungen seien bislang problemlos abgelaufen, die krankheitsbedingte Fehlquote sei praktisch unverändert gegenüber anderen Jahren, teilte die Behörde mit.

