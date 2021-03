Unternehmensverbände kritisieren Restriktionen für Tourismus

Uli Wachholtz, Präsident der Vereinigung der Unternehmensverbände in Hamburg und Schleswig-Holstein (UV Nord). Foto: Daniel Reinhardt/dpa/Archivbild

Kiel (dpa/lno) – Die Wirtschaft in Norddeutschland hat ihre Forderung nach Öffnungen für die Tourismusbranche bekräftigt. «Es ist widersinnig, unsere Tourismus- und Gastronomiebetriebe ohne Grund zu benachteiligen», sagte der Präsident der Unternehmensverbände, Uli Wachholtz, am Montag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Die Risiken einer langen Anreise über Flughäfen und in Flugzeugen wie nach Mallorca erhöhten eindeutig das Risiko einer Corona-Ansteckung. «Deshalb ist es umso unverständlicher, warum unsere Betriebe geschlossen bleiben sollen.»

Wenn man nach Mallorca fliegen dürfe, dann müsse Urlaub auch im eigenen Land möglich sein, sagte Wachholtz. «Dass dabei die Hygieneregeln natürlich strikt eingehalten werden müssen, ist selbstverständlich.» Sehr hilfreich wären hier auch verbindliche Corona-Tests.

Die Landesregierungen von Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen hatten am Sonntag erklärt, sie wollten Osterurlaub im eigenen Land in Ferienwohnungen, Ferienhäusern, Campingwagen und Wohnmobilen ermöglichen.

