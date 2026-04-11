Unrat brennt – Familie von Feuerwehr gerettet

Helmstedt (dpa/lni) –

In einer Wohnung in Helmstedt hat es am frühen Morgen gebrannt. Einsatzkräfte holten eine sechsköpfige Familie aus dem Mehrfamilienhaus, wie die Feuerwehr mitteilte. Die beiden Bewohner der Brandwohnung sowie zwei weitere Hausbewohner hatten sich bereits selbst in Sicherheit gebracht.

In der Erdgeschosswohnung hatte Unrat Feuer gefangen, hieß es. Weitere Details wurden nicht genannt. Verletzt wurde niemand. Die Wohnung ist nach dem Brand unbewohnbar.