Unkrautbekämpfung mit Gasbrenner endet in Hausbrand

Mit einem Gasbrenner wollte ein 60-Jähriger seinen Rasen verschönern – am Ende brannte sein Haus ab. (Symbolbild) Marijan Murat/dpa

Nordenham (dpa/lni) –

Ein 60 Jahre alter Hausbesitzer in Nordenham hat trotz hoher Temperaturen versucht, sein Unkraut mit einem Gasbrenner zu bearbeiten – und dabei einen folgenschweren Brand verursacht. Bei den Arbeiten in der Mittagshitze setzten Funken einen Anbau in Brand, der sich auf das gesamte Dreiparteienhaus im Stadtteil Blexen ausbreitete, wie die Polizei mitteilte. Ein Zeuge setzte den Notruf ab, drei Erwachsene und zwei Kleinstkinder konnten das Haus unverletzt verlassen.

Mehrere Feuerwehren bekämpften den Brand mit insgesamt 72 Einsatzkräften. Insbesondere aufgrund der beginnenden «Sail Bremerhaven» sei es zu Verkehrsbehinderungen gekommen.

Das Mehrfamilienhaus sei vorerst nicht mehr bewohnbar und von der Polizei beschlagnahmt worden, hieß es weiter. Der Schaden wurde auf ungefähr 250.000 Euro geschätzt.