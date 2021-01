Unklares Testergebnis: Einsatz von Selke noch unklar

Davie Selke. Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Bremen (dpa) – Wegen eines unklaren Corona-Testergebnisses steht noch nicht fest, ob Stürmer Davie Selke Werder Bremen im Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach zur Verfügung steht. «Wir müssen noch das Ergebnis eines weiteren Tests abwarten», sagte Werder-Coach Florian Kohfeldt am Montag. Allerdings zeigte sich der Bremer Trainer zuversichtlich, dass der Stürmer am Dienstag (18.30 Uhr/Sky) zur Verfügung steht.

Es habe schon weitere Schnelltests gegeben, deren Ergebnisse negativ ausgefallen seien, sagte Kohfeldt. Auch bei Niklas Moisander habe es bei der obligatorischen Testreihe zunächst ein unklares Ergebnis gegeben, inzwischen könne beim Abwehrspieler aber Entwarnung gegeben werden.

Ansonsten hat Kohfeldt nach dem 2:0 gegen Augsburg keine weiteren Ausfälle zu beklagen. Lediglich die Verletzten Niklas Füllkrug, Ludwig Augustinsson, Christian Groß und Patrick Erras werden in Gladbach weiter fehlen. Durch den Erfolg gegen Augsburg fahren die Bremer ohne großen Druck in den Borussia-Park. «Mit dem Erreichen des Achtelfinals im DFB-Pokal und den 18 Punkten in der Liga sind wir absolut im Soll, wenn nicht sogar etwas mehr», sagte Kohfeldt. Dennoch wollen die Norddeutschen auch in Gladbach punkten. «Das ist kein Bonusspiel. Wir wollen schon etwas mitnehmen», sagte Kohfeldt.

