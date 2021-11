Universum-Boxer Kossobutski kämpft in Hamburg um WM-Chance

Hamburg (dpa/lno) – Der Hamburger Universum-Boxstall fährt bei der nächsten Veranstaltung am 20. November im eigenen Gym seine schweren Jungs auf. Neben dem Kubaner Jose Larduet, der seinen WBC-Latinotitel verteidigt, steigt Schan Kossobutski in den Ring. Der 32 Jahre alte Kasache gehört zu den Top-Kämpfern in der Königsklasse des Boxens. Er soll gegen Alexis Garcia aus der Dominikanischen Republik um eine WM-Chance boxen. Der 31 Jahre alte Mittelamerikaner war in elf Profikämpfen erfolgreich, sieben gewann er durch K.o.

«Kossobutski sollte erst bei einer großen Veranstaltung im Ausland boxen. Aber seine möglichen Gegner lehnen es ab, gegen ihn anzutreten», sagte Universum-Chef Ismail Özen-Otto am Montag. Sein Schützling, der seine 16 Profikämpfe allesamt gewonnen hat, davon 15 durch K.o, soll in die Top-5 der WBA-Rangliste vordringen. Bislang wird Kossobutski an Position zehn geführt. Superchampion ist Alexander Usyk aus der Ukraine, regulärer Weltmeister Trevor Bryan aus den USA. Ex-Champion Anthony Joshua aus Großbritannien wird nur noch an fünfter Stelle geführt.

Bei der Veranstaltung stehen fünf Schwergewichtskämpfe auf dem Plan. Universum wird auch einen 19 Jahre alten Russen vorstellen, der gerade unter Vertrag genommen wurde. «Ein Supertalent im Schwergewicht. Er war schon als Amateur erfolgreich», sagte Özen-Otto.

© dpa-infocom, dpa:211101-99-822855/2

Universum-Boxer