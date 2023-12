Universität Oldenburg feiert fünfzigjähriges Bestehen

Oldenburg (dpa/lni) –

An diesem Dienstag feiert die Universität Oldenburg das Jubiläum ihres fünfzigjährigen Bestehens. Ein Festakt soll um 18.45 Uhr im größten Hörsaal beginnen. Laut Programm hält die Vorsitzende des Deutschen Ethikrats, Alena Buyx, einen Vortrag zu Ethik in der Forschung. Niedersachsens Landtagspräsidentin Hanna Naber, Wissenschaftsminister Falko Mohrs und Oldenburgs Oberbürgermeister Jürgen Krogmann (alle SPD) sollen Grußworte sprechen.

Anlässlich des Jubiläums lädt die Universität außerdem zu mehreren öffentlichen Veranstaltungen ein. Sie zeigt eine Ausstellung über Proteste und politische Bewegungen an der Hochschule, öffnet in der Innenstadt einen Pop-up-Store und bietet Führungen an. Auch Konzerte, einen Tanz in der Bibliothek und einen Tag für Familien auf dem Campus wird es geben. «Wir wollen Vergangenes reflektieren und zeigen, wo unsere Universität heute steht», sagte Universitätspräsident Ralph Bruder.

Die Universität Oldenburg wurde am 5. Dezember 1973 gegründet, nachdem der Landtag zwei Tage zuvor einen entsprechenden Beschluss gefasst hatte. Benannt ist die Universität nach dem deutschen Pazifisten Carl von Ossietzky (1889-1938), der mit dem Friedensnobelpreis des Jahres 1935 ausgezeichnet wurde. An der Universität gibt es inzwischen etwa 15 500 Studentinnen und Studenten – vor nahezu 50 Jahren waren es noch rund 2500.