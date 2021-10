Universität Hamburg gratuliert Nobelpreisträger Hasselmann

Klimaforscher Klaus Hasselmann steht auf dem Balkon seiner Wohnung. Foto: Georg Wendt/dpa

Hamburg (dpa/lno) – Die Universität Hamburg hat ihrem emeritierten Professor Klaus Hasselmann zum Physik-Nobelpreis gratuliert. «Was für eine großartige Nachricht! Ich gratuliere Professor Klaus Hasselmann sehr herzlich und mit größter Anerkennung zum diesjährigen Nobelpreis für Physik», sagte Präsident Dieter Lenzen am Dienstag in Hamburg. Die Universität sei stolz auf einen Wissenschaftler, «der seinen Weg an die Weltspitze der Physik mit einem Studium an der Universität Hamburg begonnen hatte, hier seine Habilitation erfuhr und Direktor des Instituts für Geophysik der Universität Hamburg war».

Hasselmann dürfe als «Nestor der Klimaforschung» an der Universität Hamburg gelten, die seit 2008 als Exzellenzcluster größte Anerkennung erfahren habe. «Mit ihm ist die Universität Hamburg zu dem internationalen Zentrum der Klimaforschung geworden», sagte Lenzen. Neben Otto Stern, Wolfgang Ernst Pauli, J. Hans D. Jensen und Hans Adolf Krebs ist Hasselmann der fünfte Nobelpreisträger der Universität Hamburg.

Zusammen mit dem japanischstämmigen US-Amerikaner Syukuro Manabe und dem Italiener Giorgio Parisi hatte der deutsche Klimaforscher am Dienstag den Nobelpreis für Physik erhalten. Hasselmanns Arbeiten hätten maßgeblich zum Verständnis der globalen Erwärmung und zum Beitrag des Menschen an dieser Entwicklung beigetragen.

