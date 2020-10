Universität Flensburg meldet Studenten-Rekordzahlen

Der Eingang zum Hauptgebäude der Universität Flensburg. Foto: picture alliance / dpa/Archivbild

Flensburg (dpa/lno) – Zum Herbstsemester begrüßt die Europa-Universität Flensburg erstmals mehr als 2000 Erstsemester. Die Gesamtzahl der Studierenden steige damit zum ersten Mal in der Geschichte der Universität auf 6216, teilte die Hochschule am Montag zum Start der Einführungswoche mit. «Dies ist ein Anstieg von gut vier Prozent gegenüber dem Vorjahr», sagte Universitätspräsident Prof. Werner Reinhart. Die Zahlen seien aber noch vorläufig.

Viele Lehrveranstaltungen werden in diesem Herbstsemester in virtuellen Räumen stattfinden. Soweit die Infektionslage das zulässt, gibt es auch Präsenzlehre. Dies gilt besonders für Fächer wie Musik, Kunst und Sport. In dieser Woche finden in Online-Veranstaltungen die Facheinführungen für die Erstsemester statt. Etwa 78 Prozent der Studenten an der Universität sind angehende Lehrer. Fast drei Viertel sind weiblich, 5,6 Prozent aller Studenten stammen aus dem Ausland.

