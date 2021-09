Universität Flensburg feiert 75-jähriges Bestehen

Flensburg (dpa) – Mit einem Festakt hat die Universität in Flensburg am Donnerstag ihr 75-jähriges Bestehen gefeiert. Die Uni sei die nördlichste Universität Deutschlands und die jüngste in Schleswig-Holstein, sagte Bildungsministerin Karin Prien (CDU) in ihrem Grußwort. Sie strahle jugendliche und nordische Frische aus und sei bei vielen Themen Vorreiter. So sei sie eine der ersten gewesen, die Praxissemester eingeführt hätten, «inzwischen absoluter Standard in Deutschland». Sie sei stolz auf die Europa Universität Flensburg und hoffe, dass diese sich die jugendliche Frische behalte und weiter mit neuen Ideen begeistere, sagte die Ministerin.

Die «Pädagogische Hochschule Flensburg» – als Vorgängerin der heutigen Europa-Universität (EUF) – wurde am 21. März 1946 unter Verweis auf die besondere Bedeutung des «Lehrerberufs für die Erziehung zur Menschlichkeit und Sittlichkeit» auf Anordnung der britischen Besatzungsmacht eröffnet. 200 Kriegsheimkehrer mit Abitur wurden in einem «Sonderstudium» von 15 Monaten für das Lehramt an Volksschulen ausgebildet. Der Festakt wurde aufgrund der Corona-Pandemie von März auf September verschoben.

Mittlerweile studieren gut 6000 junge Menschen an der Universität Flensburg. Im Laufe der Jahrzehnte hat die heutige EUF ihren Gründungsauftrag um europäische und außereuropäische Perspektiven und um zentrale gesellschaftliche Themenfelder erweitert. 17 Studiengänge in den Schwerpunkten Bildung, Europa und Transformation/Nachhaltigkeit werden angeboten.

Ihre Jubiläumsfeierlichkeiten, zu der neben dem Festakt unter anderem noch eine Podiumsdiskussion für den Donnerstagabend geplant war, stellt die Uni unter das Thema Demokratiebildung. 75 Jahre nach der Gründung der Uni als demokratischer Neubeginn sei dieses Thema anlässlich eines europaweit erstarkenden Autoritarismus sowie der durch Flucht und Migration heterogener werdender europäischen Gesellschaften erneut von hoher Bedeutung, teilte die Universität mit.

