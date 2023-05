Union wieder mit Knoche: Füllkrug startet bei Werder

Berlin (dpa) –

Abwehrchef Robin Knoche kehrt bei Union Berlin im entscheidenden Spiel um die Champions-League-Teilnahme zurück in die Startelf. Der 31-Jährige hat seinen Infekt überwunden, der ihn am vergangenen Samstag bei der TSG Hoffenheim zum Pausieren zwang. Im Spiel gegen Werder Bremen am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bringt Union-Trainer Urs Fischer zudem Mittelfeldspieler Aïssa Laïdouni zurück in die erste Mannschaft.

Die Berliner gehen punktgleich mit dem SC Freiburg in das Fernduell um die Königsklasse, haben allerdings das um vier bessere Torverhältnis. Freiburg tritt bei Eintracht Frankfurt an.

Bei den Gästen aus Bremen steht Stürmer Niclas Füllkrug, der zuletzt immer wieder Wadenprobleme hatte, wie erwartet in der Startelf. Der 30 Jahre alte deutsche Nationalspieler führt die Torjägerliste an und will sich den Gewinn der Krone sichern. Trainer Ole Werner muss auf die Stammspieler Mitchell Weiser, Christian Groß, Jens Stage und Amos Pieper verzichten. Bremen sicherte sich den Klassenerhalt bereits am letzten Spieltag.