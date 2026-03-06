Union-Profi Juranović gegen Bremen zurück im Kader

Berlin (dpa/bb) –

Josip Juranović steht vor seinem Comeback bei Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin. Der Abwehrspieler werde im Heimspiel am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) gegen den SV Werder Bremen im Kader stehen, kündigte Trainer Steffen Baumgart an.

Verletzungen hatten den Kroaten in dieser Saison mehrfach zurückgeworfen, sodass Juranović bislang auf nur fünf Einsätze kommt. Zuletzt stand er am 24. Januar bei der 0:3-Niederlage gegen Borussia Dortmund auf dem Platz.

Auf der rechten Defensivseite sprang in den vergangenen Wochen neben dem eigentlichen Stammspieler und Kapitän Christopher Trimmel häufig Mittelfeldakteur Janik Haberer ein.

Stürmer Ilic wieder einsatzfähig

Baumgart muss derweil weiterhin ohne die verletzten Abwehrspieler Diogo Leite und Tom Rothe auskommen. Stürmer Andrej Ilic kehrt nach seiner Gelbsperre zurück. Der Ex-Bremer Oliver Burke ist ebenfalls eine Option in der Offensive.

Nach der vermeintlich schlechtesten Saisonleistung in der Vorwoche bei Borussia Mönchengladbach (0:1) sind die Köpenicker gegen Bremen auf Wiedergutmachung aus. Er habe mit seinen Schützlingen kein Tacheles sprechen müssen, berichtete Baumgart. «Man muss darüber reden, was gut war und was schlecht war», stellte der 54-Jährige klar.

Trotz des Leistungseinbruchs gegen Gladbach bleibt Baumgart optimistisch. «Ich glaube, dass die Jungs anders Fußball spielen können. Wir sind nicht umsonst auf dem Tabellenplatz, auf dem wir sind. Den haben wir uns erarbeitet und den wollen wir halten. Der kommt ja nicht von irgendwo her», sagte der Coach des Tabellenzehnten.