Union-Coach Baumgart über Ex-Bremer Köhn: Musste aufholen

Berlin (dpa) –

Linksverteidiger Derrick Köhn kommt beim 1. FC Union Berlin immer besser in Fahrt, hat nach Ansicht seines Trainers Steffen Baumgart aber noch Luft nach oben. «Es ist erst mal wichtig, dass Derrick immer mehr in den körperlichen Zustand kommt, den du für eine Außenposition brauchst, und sich da rein trainiert», sagte der 53-Jährige vor dem Spiel bei Köhns Ex-Club Werder Bremen am Freitagabend (20.30 Uhr/Sky).

Der 26-Jährige habe körperliche Defizite aus der Vorbereitung gehabt. «Das ist halt ein Unterschied, ob du es dreimal schaffst, nach vorn zu laufen oder sechs, siebenmal. Und da sind wir in der Steigerung», sagte Baumgart. «Wenn er diese Läufe macht, dann macht er das sehr gut. Dann wird es auch auf lange Sicht weiter wichtig für uns, dass er diese Läufe macht, also sich auch körperlich weiter steigert.»

Auch Burke fit für Werder

Der gebürtige Hamburger war im August erst kurz vor dem Bundesliga-Start von Galatasaray Istanbul nach Berlin gekommen. Nachdem er zunächst Einwechselspieler war, stand er zuletzt viermal hintereinander in der Startelf. In der vergangenen Spielzeit war der Flügelspieler an Werder ausgeliehen und machte beim 4:1-Heimsieg gegen Union eines seiner besten Spiele für den Nordclub.

Eine Rückkehr wird es auch für Stürmer Oliver Burke, der im Sommer ablösefrei von Bremen nach Berlin kam. In der vergangenen Woche war der schottische Fußball-Profi von einer Krankheit geschwächt und kam beim 3:1 gegen Borussia Mönchengladbach nicht zum Einsatz. «Die Woche hat er alles sehr, sehr gut gemacht, sehr gut trainiert und ist dementsprechend natürlich auch wieder ein Kandidat, nicht nur für die Bank, sondern natürlich auch zum Spielen», sagte Baumgart.