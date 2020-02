Unilever: Kein Deutscher in italienischer Einrichtung

Mitarbeiter der Unilever-Fabrik tragen auf der Straße Mundschutz. Foto: Luca Bruno/AP/dpa

Hamburg (dpa) – In den letzten Wochen ist nach Firmenangaben kein deutscher Unilever-Mitarbeiter in der norditalienischen Forschungs- und Entwicklungseinrichtung gewesen, in der ein am Coronavirus Sars-CoV-2 erkrankter Kollege arbeitet. «Das haben wir sofort überprüft», sagte Unilever-Sprecher Konstantin Bark am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. «Da gab es keine persönlichen Kontakte.» Es gebe auch keine Berührungspunkte zwischen der Einrichtung in Casalpusterlengo in der norditalienischen Lombardei und dem deutschen Markt.

Zu weiteren Maßnahmen in Italien äußerte sich der Unilever-Sprecher nicht. Der an Covid-19 erkrankte 38-jährige Italiener hatte das Virus unwissentlich verbreitet. Er wurde auf der Intensivstation im Krankenhaus von Codogno in der Provinz Lodi behandelt. Bei ihm war das Virus am Donnerstag nachgewiesen worden.

Infoseite der Lombardei, Virus

Press conference, in Italian

Second part of the press conference, in Italian

Statement from Lombardy region, in Italian