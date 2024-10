Unicef bringt Antikriegslied von Udo Lindenberg neu heraus

Köln/Hamburg (dpa) –

Das UN-Kinderhilfswerk Unicef bringt Udo Lindenbergs Lied «Wozu sind Kriege da?» in einer neuen internationalen Fassung heraus. Der Song von 1981 erscheint am 1. November mit dem englischsprachigen Titel «What is War for», wie das Hilfswerk in Köln mitteilte.

Gesungen werde der Song von Halle, Henri und Katharina alias «Voices for Unicef». Udo Lindenberg (78) schenke dem Hilfswerk die Einnahmen, die sich aus seinen Rechten an der Neuaufnahme ergeben. Am 9. November soll «What is War for» erstmals im Fernsehen zu sehen und hören sein, und zwar in der «Giovanni Zarrella Show» um 20.15 Uhr.

Das Antikriegslied stelle der Grausamkeit der Erwachsenen die unverfälschte Sicht der Kinder entgegen, hieß es. Die universelle Frage der Kinder nach dem Warum von Krieg könnten die Erwachsenen nicht beantworten. Die Neueinspielung sei ein emotionaler Aufruf, das Leid der Kinder in aktuellen Kriegen nicht länger zu ignorieren und sie besser zu schützen.